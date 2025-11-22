Este es el castillo más grande de Castilla y León

Castilla y León, como su propio nombre indica, es tierra de castillos. En la comunidad hay multitud de construcciones que nos retrotraen hasta la Edad Media y que, en algunos casos, están en un perfecto estado de conservación. Pero, ¿cuáles son los más grandes? Este es el listado que hemos elaborado con ayuda de ChatGPT.

Para visitar y disfrutar del castillo más grande de la Castilla y León hay que irse hasta Soria. En Gormaz encontramos una fortaleza califal increíble e imponente, que desde lo alto de un cerro controla todo el terreno que le rodea. El fortín de 1.200 metros de perímetro sigue reinando desde que fuera levantado en la segunda mitad del siglo X por el general Galib.

Tal y como señala la Inteligencia Artificial, este castillo es el de mayor tamaño documentado por perímetro y longitud. La fortaleza dispone de torres de planta rectangular "y una puerta con arco de herradura enmarcado por su alfiz que la caracterizan como una de las fortificaciones islámicas más importantes", remarcan desde la web de Turismo de Castilla y León. En la parte oriental, añaden, "se levantaba la alcazaba donde se conserva un aljibe de más de 100.000 litros de capacidad".

En el segundo puesto encontramos el Castillo de los Templarios de Ponferrada, cuyo recinto supera los 8.000 metros cuadrados de superficie. Bien de Interés Cultural (BIC) y Monumento Nacional desde 1924, esta fortaleza tiene orígenes prehistóricos. En la web del castillo detallan que "su privilegiada situación lo convirtió en un recinto amurallado con diferentes dependencias en su interior".

Castillo de los Templarios de Ponferrada / Web castillodelostemplarios.com

Finalmente, el castillo de Peñafiel se lleva la medalla de bronce por su extraordinaria longitud, que supera los 200 metros. Construido en el siglo XV por don Pedro Girón, su planta es muy particular ya que se adapta a la forma de la peña en la que está construido. Está totalmente restaurado y hoy acoge la sede del Museo del Vino.

Y aunque no está en el pódium, también merece una mención en Castillo de la Mota de Medina del Campo (Valladolid), que data del S.XIII y que cuenta además con importantes obras realizadas por los Reyes Católicos. Entre sus datos históricos más relevantes, fue prisión de Estado y encerró a relevantes personajes de la vida política y militar de los siglos XVI y XVII.