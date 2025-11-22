Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abascal afirma que en Castilla y León no hay presupuesto porque el PP “no quiere aceptar lo que acepta en otros lugares”

El presidente de Vox se compromete en Salamana a “sacar a Sánchez del poder y, después, sentarle en un banquillo”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ofrece un mitin en la plaza de los Bandos de Salamanca.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ofrece un mitin en la plaza de los Bandos de Salamanca. / Jesús Formigo / Ical

J.M.A. / Ical

Salamanca

El presidente de Vox, Santiago Abascal, afirmó hoy que en Castilla y León no hay presupuesto porque el PP “no quiere aceptar lo que acepta en otros lugares”. En este sentido, se refirió a “poner el alto a la invasión de la inmigración ilegal, frenar la política verde, decir basta a la ideología de género, a la financiación de los sindicatos y a la memoria histórica”.

Son las premisas que, según dejó patente hoy en su mitin celebrado en la Plaza de los Bandos de Salamanca, puso encima de la mesa su partido para negociar con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, unas cuentas que, finalmente, fueron tumbadas. En este sentido, ironizó con la “pinza” entre Vox y PSOE de la que se quejó el mandatario ‘popular’. “Basta ya de mentiras, estafas y de inventarse pinzas cuando ellos tienen una tenaza atroz en Bruselas que atenta contra los intereses de nuestro pueblo”, refirió.

