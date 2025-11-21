Tres detenidos en Burgos por dar una brutal paliza a un joven de madrugada

Agentes de la Policía Nacional de Burgos detuvieron a tres de los cuatro individuos, de entre 19 y 34 años, que el pasado 26 de octubre propinaron presuntamente una violenta paliza a otro joven en una céntrica calle de la zona de Vadillos de la capital. Todos ellos están investigados por un delito de lesiones. La Policía Nacional busca al cuarto participante del grupo agresor, que aún no ha sido arrestado.

Según la denuncia interpuesta por la víctima, mientras se encontraba de madrugada en la zona de bares de las Bernardas, varios jóvenes a quienes no conocía le abordaron pidiéndole dinero. Instantes después ese primer contacto se convirtió en intimidación por lo que el joven decidió abandonar el lugar.

Sin razón aparente

Sin más motivo ni razón aparente, los cuatro agresores comenzaron a seguirle por lo que comenzó a correr, siendo alcanzado en la calle Amaya, donde le propinaron varios puñetazos hasta que cayó al suelo. El acometimiento violento, realizado a juicio policial con abuso de superioridad y con ánimo de causar grave daño, continuó con la víctima caída en el suelo, donde siguió recibiendo golpes en el rostro y el cuerpo, e incluso una patada que pudo tener consecuencias aún más graves.

El joven agredido debió de ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), debido a una fractura nasal, diversas lesiones y contusiones en diferentes partes del cuerpo. Dos de los presuntos autores de estos hechos ya fueron arrestados en mayo de 2024 por una agresión cometida en un contexto espacial y temporal casi idéntico. Junto con el atestado policial, los tres detenidos pasaron ya a disposición judicial, según informaron hoy fuentes de la Subdelegación del Gobierno.