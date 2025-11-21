El pueblo burgalés que vive sobre un puente de piedra

En pleno corazón del río Nela y a poco más de una hora de la capital burgalesa, se esconde Puentedey, una localidad de apenas un centenar de habitantes que en los últimos años se ha ganado un lugar privilegiado en el mapa turístico nacional. Su nombre, “Puente de Dios”, no es una licencia poética, sino la descripción más exacta de su rasgo más singular, un enorme arco de roca caliza, moldeado durante miles de años por el río Nela, sobre el que se asienta buena parte del caserío.

Quien llega por primera vez suele detenerse antes de poner un pie en el pueblo. La imagen es hipnótica, casas de piedra colgadas sobre el puente natural, la iglesia románica de San Pelayo dominando el conjunto. No es casual que Puentedey fuese incluido en 2022 en la lista de Los Pueblos Más Bonitos de España, reconocimiento que confirmó lo que muchos viajeros ya intuían.

Pero Puentedey es más que una estampa de postal. El pequeño núcleo conserva su trazado tradicional y un buen número de casas que recuerdan la importancia histórica que tuvo la zona como paso natural entre valles. La iglesia de San Pelayo, de origen románico, alberga interesantes elementos escultóricos y ofrece una de las mejores vistas sobre el puente y el cauce del Nela.