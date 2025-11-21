La nieve obliga a usar cadenas en una docena de tramos viarios de Castilla y León

La nieve caída en las últimas horas impide circular a camiones y autobuses y obliga a usar cadenas en una docena de tramos viarios de Castilla y León en las provincias de Burgos, León y Palencia, entre ellos el puerto de la Ventana y el de Pajares, que enlazan las provincias leonesa y asturiana, también en León en la N-621 y en la N-625.

De acuerdo a los datos de la Dirección General de Tráfico de las 9.40 horas, recogidos por EFE, se precisan cadenas y no pueden circular ni camiones ni autobuses en Palencia en la CL-627, en Rabanal de los Caballeros.

Y en Burgos, en la BU-570 y BU-571 en Río Trueba, en la BU-572 en el Puerto de Lunada; en la CL-629 en Cernegula y Villacomparada de Rueda.

En León, en la N-621, en Llanares de la Reina y Santa Olaja de la Varga; en la N-625 en Riaño; en la N-630 en Arbas del Puerto y Pajares; y en el Puerto de la Ventana.