La nieve corta tres carreteras en Burgos

La nieve está siendo una de las protagonistas de este viernes en Castilla y León, ya que está dificultando la circulación por carretera en diferentes zonas. En el caso de la provincia de Burgos, hay tres carreteras cortadas. Una de ellas es la BU-572 en el puerto de Lunada, desde la altura de Río de Lunada (Burgos) hasta Valdicio (Cantabria). Tampoco se puede circular por la BU-570 entre Río Trueba y Rioseco ni por la BU-571 entre Río Trueba y Río de la Sia.

Desde la Dirección General de Tráfico informan de que hay otra carretera cortada en Salamanca, la DSA-191 a la altura de Candelario, pero en este caso el motivo es el hielo en la calzada.

En la provincia de León, la nieve obliga a utilizar cadenas en una decena de tramos de la red viaria, entre ellos el puerto de Ventana. Por estas zonas tampoco pueden circular camiones ni autobuses.

La situación está mejor en la provincia de Palencia, donde solo hay un tramo en el que se exigen cadenas, la CL-627 entre a la altura de Piedrasluengas. Aunque hay otros dos tramos en la CL-627 y otro más en la A-67 en los que hay que circular con mucha precaución.

El frío se queda, la nieve no

Al menos de momento, la nieve no ha llegado para quedarse, pero el frío sí. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desactiva este viernes las alertas por nieve, ya que la cota sunbe hasta los 2.000 metros, pero las temperaturas seguirán bajando en los próximos días y se esperan también heladas en diferentes puntos de la comunidad.

Los termómetros bajarán este sábado 22 de noviembre hasta los -3 grados en Cuéllar (Segovia) y el Barco de Ávila y hasta los dos grados bajo cero en Puebla de Sanabria (Zamora), Cantalejo (Segovia) o Guijuelo (Salamanca).