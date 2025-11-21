Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La nieve corta tres carreteras en Burgos

El frío se queda durante todo el fin de semana, pero no nevará

En estos momentos hay una docena de tramos viarios de Castilla y León en los que hay que usar cadenas

Nieve en la montaña leonesa.

Nieve en la montaña leonesa. / P. García - Ical

V. C.

La nieve está siendo una de las protagonistas de este viernes en Castilla y León, ya que está dificultando la circulación por carretera en diferentes zonas. En el caso de la provincia de Burgos, hay tres carreteras cortadas. Una de ellas es la BU-572 en el puerto de Lunada, desde la altura de Río de Lunada (Burgos) hasta Valdicio (Cantabria). Tampoco se puede circular por la BU-570 entre Río Trueba y Rioseco ni por la BU-571 entre Río Trueba y Río de la Sia.

Desde la Dirección General de Tráfico informan de que hay otra carretera cortada en Salamanca, la DSA-191 a la altura de Candelario, pero en este caso el motivo es el hielo en la calzada.

En la provincia de León, la nieve obliga a utilizar cadenas en una decena de tramos de la red viaria, entre ellos el puerto de Ventana. Por estas zonas tampoco pueden circular camiones ni autobuses.

La situación está mejor en la provincia de Palencia, donde solo hay un tramo en el que se exigen cadenas, la CL-627 entre a la altura de Piedrasluengas. Aunque hay otros dos tramos en la CL-627 y otro más en la A-67 en los que hay que circular con mucha precaución.

El frío se queda, la nieve no

Al menos de momento, la nieve no ha llegado para quedarse, pero el frío sí. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desactiva este viernes las alertas por nieve, ya que la cota sunbe hasta los 2.000 metros, pero las temperaturas seguirán bajando en los próximos días y se esperan también heladas en diferentes puntos de la comunidad.

Noticias relacionadas y más

Los termómetros bajarán este sábado 22 de noviembre hasta los -3 grados en Cuéllar (Segovia) y el Barco de Ávila y hasta los dos grados bajo cero en Puebla de Sanabria (Zamora), Cantalejo (Segovia) o Guijuelo (Salamanca).

RRSS WhatsAppCopiar URL
El pueblo burgalés que vive sobre un puente de piedra

El pueblo burgalés que vive sobre un puente de piedra

Condenados a 30 años de cárcel los dos hermanos que agredieron sexualmente, robaron y dejaron atada a una joven en una casa

Condenados a 30 años de cárcel los dos hermanos que agredieron sexualmente, robaron y dejaron atada a una joven en una casa

Carriedo carga contra los grupos parlamentarios por su “tentación de destruir” y “anteponer el escenario electoral a los intereses”

Carriedo carga contra los grupos parlamentarios por su “tentación de destruir” y “anteponer el escenario electoral a los intereses”

El pueblo con el cocido maragato más popular y que se ha convertido en uno de los más fotografiados de León

El pueblo con el cocido maragato más popular y que se ha convertido en uno de los más fotografiados de León

Mañueco culpa a la oposición "bloqueo" y afirma que las cuentas se aprobarán tras sumar una nueva mayoría en marzo

Mañueco culpa a la oposición "bloqueo" y afirma que las cuentas se aprobarán tras sumar una nueva mayoría en marzo
