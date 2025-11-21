Condenados a 30 años de cárcel los dos hermanos que agredieron sexualmente, robaron y dejaron atada a una joven en una casa

La Audiencia Provincial de Palencia ha condenado a 30 años de cárcel a los dos hermanos que agredieron sexualmente a una mujer en la localidad palentina de Autilla del Pino y, después de robarla, la dejaron atada en un gallinero. Cada uno ha sido condenado a cinco años de cárcel por detención ilegal y a tres años y seis meses por robo con violencia. Además, a uno de los hermanos se le condena a ocho años por agresión sexual y al otro a tres años y seis meses.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2024, cuando uno de los acusados inició una relación a través de la red social Instagram con la víctima. De mutuo acuerdo, decidieron concertar una cita para conocerse en persona el día 9 de marzo de 2024, para lo cual la víctima se trasladó desde la localidad de Ávila, donde residía, hasta la localidad palentina de Autilla del Pino.

Una vez en dicha localidad, fueron a una vivienda propiedad del padrastro de uno de los acusados, y tras acordar mantener relaciones sexuales, si bien ella condicionó la relación a que él se colocara un preservativo. Como quiera que él se negó, la víctima se opuso a mantener la relación sexual sin protección. Pero haciendo caso omiso a la negativa, el ahora condenado la penetró por vía vaginal.

Temor

Según la sentencia, la víctima pasó la noche en la habitación, sin atreverse a salir de la misma ante el temor que le provocaba la situación de violencia y ante la posible reacción de su violador, que se quedó durmiendo en un sofá del salón. A la mañana del día siguiente, el acusado le obligó nuevamente a tener relaciones sexuales sin protección por vía vaginal y bucal, e incluso intentó penetrarla por vía anal, sin llegar a conseguirlo ante la resistencia que ofreció la víctima.

Asimismo, el condenado contactó con su hermano, quien se unió a las agresiones físicas y las amenazas. Así, tras despojarla de su ropa, la obligaron a quedar vestida solo con un top, y la conminaron para que adoptase poses de carácter sexual, poniéndose a cuatro patas y exhibiendo sus genitales, al tiempo que el hermano le daba golpes en las nalgas.

Atada y amordazada

Después de obligarla a realizar tres transferencias de Bizum por valor de 850 euros, la llevaron, atada y amordazada, a un gallinero anejo a la casa principal, diciéndole que iba a saber lo que era un secuestro exprés. Allí la sentaron en un sillón, y con el fin de amedrentarla, usaron una motosierra con la que realizaron varios cortes en el sillón junto a su cuerpo, dándole al mismo tiempo pequeños golpes con el dorso de un cuchillo directamente sobre su cuerpo. Sobre las 18:00 horas de ese mismo día, Benedicto y Julio abandonaron la referida vivienda para trasladarse de nuevo a la ciudad de Palencia, dejando a Cristina atada de pies y manos mediante un sistema de cuerdas fijadas a una estructura metálica existente en el gallinero.

La mujer consiguió librarse horas después y pidió auxilio en el Centro de Mayores de Autilla del Pino, donde relató las agresiones sufridas.

Ese mismo día, los acusados acudieron a varios locales de alterne, robaron un vehículo y sufrieron un accidente en Villamuriel de Cerrato. Al intentar sustraer otro coche, fueron sorprendidos por una patrulla de la Guardia Civil, a la que amenazaron mientras uno de ellos portaba un arma simulada, hasta que finalmente fueron reducidos y detenidos.

Aunque han sido absueltos de los delitos de atentado a la autoridad, el tribunal si les impone ambos multas por robo de vehículos, y a uno también por conducir sin permiso y no someterse al control de alcoholemia.