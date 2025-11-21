Carriedo carga contra los grupos parlamentarios por su “tentación de destruir” y “anteponer el escenario electoral a los intereses”

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, cargó hoy contra los grupos parlamentarios de la oposición en las Cortes por su “tentación de destruir” y “anteponer el escenario electoral a los intereses de Castilla y León”, tras la votación a favor este jueves de las cuatro enmiendas a la totalidad que tumbaron el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026.

“En general, en la vida, siempre es más fácil destruir que construir”, incidió Carriedo, en declaraciones recogidas por Ical, para enumerar que la Junta “ha construido durante bastantes meses, desde que salió la orden de elaboración del presupuesto, presentando y aprobando en las Cortes el techo de gasto, con un buen presupuesto, explicándolo los consejeros, con los grupos parlamentarios”. “Y luego es más fácil pulsar un botón y destruir todo ello, tentación en la que han caído, la de destruir”, comentó.

"Un buen presupuesto"

Fernández Carriedo defendió que el proyecto representaba un “buen presupuesto” y parafraseó las palabras del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que se comprometió a su aprobación “con una nueva mayoría parlamentaria el próximo año, tras las elecciones”. “En esta ocasión no ha podido ser, pero confiamos también en que lo pueda ser en el futuro inmediato, porque seguimos pensando que son buenas iniciativas para esta tarea”, apuntó.

Preguntado por las críticas vertidas por los grupos de la ausencia de una segunda ronda de negociaciones, el consejero recordó que el año pasado el Ejecutivo convocó a todos ellos antes de presentar el presupuesto para “intentar alcanzar un acuerdo previo al presupuesto” y trasladaron que era “mejor presentarlo primero y luego dialogar”.

En esta ocasión, matizó, se presentó, “se explicó con 45 horas de comparecencias de los consejeros en las Cortes, acercando posiciones, intentando resolver dudas de los puntos de encuentro, con nueve horas de reuniones” que él mismo mantuvo con los grupos, “que fueron públicas, transparentes, hechas en Castilla y León”. “Y al final nos dicen que era mejor que estas reuniones se hubieran hecho antes de presentar el presupuesto, que fue justo lo que hicimos el año pasado y no gustó”, afeó Carriedo.