Vox rechaza los presupuestos de Mañueco y avisa: "Su destino es cada vez es más oscuro"

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha afeado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, su falta de interés por negociar y llegar a un acuerdo con los presupuestos de la Comunidad para 2026 porque cuando tuvieron que pactar con Vox lo hicieron, y le ha advertido de que "su destino cada vez es más oscuro"

Hierro ha defendido en el pleno autonómico la enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos, pues incluye cuestiones "por las que Vox no puede tragar", y ha insistido en las cuentas presentadas por el PP falta una cuenta importante: que la mayoría de 81 está por encima de los 31 procuradores 'populares'.

"Es la única que tenía que haber hecho y no ha hecho", ha advertido, y ha asegurado que "pueden venir con el cuento de la pinza pero eso ya no se lo traga nadie" porque cuando tuvieron que llegar a un acuerdo con Vox, para la investidura de Mañueco como presidente, cedieron y llegaron a ese acuerdo.

Socio preferente

Sin embargo, esta voluntad no se ha dado en la negociación del presupuesto, en la que Vox ha echado en falta la presencia de Mañueco -que sí estuvo cuando estaba en juego su "sillón"-, y pese a que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido en Vox a su socio preferente y que los puntos del pacto de gobierno siguen vigentes.

"Si siguen vigentes, por qué se niegan a llegar a un acuerdo con Vox", les ha afeado Hierro, y ha puesto como ejemplo de pacto los alcanzados entre ambas formaciones en Valencia, Murcia o Baleares.

También ha reconocido que, aunque hay cosas buenas en el presupuesto, fundamentalmente las que derivan del pacto de gobierno con Vox, tienen muchos motivos para votar en contra, principalmente porque lo que no les gusta pesa más que lo que sí les gusta.

"No podemos aprobar un presupuesto en el que sigan manteniendo la inmigración ilegal y defendiéndola", ha insistido; ni las subvenciones "a manos llenas" a los sindicatos, ni el envío de ayuda a cooperación al desarrollo cuando sigue habiendo pobreza en Castilla y León, y que se abandone al campo en manos de la Agencia 2030 y el fanatismo climático.