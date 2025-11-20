Un tesoro maragato a las puertas de Astorga

A escasos kilómetros de la capital maragata, Castrillo de los Polvazares continúa consolidándose como uno de los pueblos más singulares y mejor conservados de la provincia de León.

El municipio, integrado en la comarca de la Maragatería, mantiene intacta la arquitectura tradicional que definió durante siglos la vida de los arrieros. Aquellos comerciantes, dedicados al transporte de mercancías por toda España, dejaron un legado visible en las grandes portadas de madera que aún presiden muchas de las viviendas y que antaño permitían el paso de carros y animales de carga.

A la belleza de su trazado urbano se suma su estrecha relación con uno de los platos más emblemáticos de la cocina leonesa: el cocido maragato. En Castrillo se sirve siguiendo la tradición, “al revés”, comenzando por las carnes, continuando con los garbanzos y verduras, y finalizando con la sopa. Una experiencia gastronómica que atrae cada año a miles de visitantes.

El entorno natural que rodea al pueblo, muy próximo al Camino de Santiago y a la propia Astorga, favorece además que muchos viajeros aprovechen la visita para realizar paseos por la zona o descubrir otros rincones de la comarca.

Pese a su tamaño reducido, Castrillo de los Polvazares mantiene un ambiente vibrante en temporada alta y se ha consolidado como uno de los pueblos más fotografiados de León. Un destino que combina autenticidad, historia y una calma que ya es difícil encontrar en otros enclaves turísticos del noroeste peninsular.