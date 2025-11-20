La oposición derriba con sus enmiendas a la totalidad las cuentas que son devueltas a la Junta de Castilla y León
Con el rechazo del proyecto de ley, la tramitación parlamentaria de los presupuestos de la Comunidad para 2026 se detiene, impidiendo el debate de las enmiendas parciales y su aprobación definitiva en diciembre
Ical
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 no superó hoy el debate de totalidad en el pleno de las Cortes, por lo que fue devuelto a la Junta de Castilla y León, poniendo fin a su tramitación parlamentaria. La oposición, con una amplia mayoría, lo tumbó al considerar que no son los que necesita la Comunidad y afearon que no haya habido voluntad de negociación sino un interés electoral, mientras el PP y la Junta trataron sin éxito de llamar a la responsabilidad a los grupos para no bloquear las cuentas.
La votación de las cuatro enmiendas (PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y Mixto -Pablo Fernández y Francisco Igea-) fue conjunta con los “síes” de sus ponentes, los “noes” del Grupo Popular y los dos procuradores no adscritos -Javier Teira y Ana Rosa Hernando-, y la abstención del procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, informa Ical.
Tras la aprobación de las enmiendas a la totalidad, las cuentas, que tenían un montante total de 15.715,61 millones, no pasan a la siguiente fase de la tramitación parlamentaria, relativa a la presentación de las enmiendas parciales que son debatidas primero en Ponencia y después en la Comisión de Economía y Hacienda, para afrontar su aprobación definitiva en el pleno reservado el 22 y 23 de diciembre.
