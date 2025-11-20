A disposición judicial por un incendio que calcinó 0,16 hectáreas en Burgos

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a una mujer de 37 años por presuntamente provocar un incendio forestal en el término municipal de Alfoz de Bricia (Burgos) el pasado 18 de septiembre al "abandonar los rescoldos aún sin apagar de una barbacoa".

Según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, el Seprona de la Comandancia de Burgos inició una investigación para determinar las causas por las que el pasado 18 de septiembre ardieron 0,16 hectáreas de monte bajo y pastizal en Alfoz de Bricia.

Imprudencia grave

El fuego se originó en una finca urbana como consecuencia, señalan, de "una imprudencia grave" al "abandonar los rescoldos aún sin apagar de una barbacoa", en una jornada en la que recuerdan que Castilla y León se encontraba en situación de "alerta, con restricciones específicas para ciertas actividades, por riesgo extremo de incendios".

Sobre las 18.30 horas de dicha jornada, la central COS recibió aviso informando de un incendio declarado en la zona. Personados en el lugar, agentes de la Guardia Civil constataron que el fuego se había propagado rápidamente debido a las condiciones ambientales existentes.

La situación pudo ser finalmente controlada como resultado de los trabajos realizados por los diferentes servicios de extinción desplazados, que actuaron de inmediato para frenar el avance del fuego.

Bajo monte y pastizal

En total, el territorio afectado por las llamas ascendió a 1.600 metros cuadrados de monte bajo y pastizal y no hubo que lamentar daños personales ni la afectación a animales.

Como consecuencia, en calidad de Policía Judicial Específica del Medio Ambiente, el Seprona de la Comandancia de Burgos inició una investigación para determinar los detalles del suceso e identificar, en su caso, a los posibles autores.