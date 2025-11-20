Cuatro tramos viarios de Castilla y León requieren cadenas por la nieve: camiones y autobuses, sin acceso
La Dirección General de Tráfico informa de la obligatoriedad de usar cadenas y la prohibición de circular para camiones y autobuses en varios tramos de Burgos y León debido a la nieve caída
Efe
Valladolid
La nieve caída en las últimas horas impide circular a camiones y autobuses y obliga a usar cadenas en cuatro tramos viarios de Castilla y León en las provincias de Burgos y León, entre ellos el puerto de la Ventana que enlaza las provincias leonesa y asturiana.
De acuerdo a los datos de la Dirección General de Tráfico de las 14.55 horas, recogidos por EFE, se precisan cadenas y no pueden circular ni camiones ni autobuses en la BU-570, en Espinosa de los Monteros, en la BU-571, en Portillo de la Sía; y en la BU-572 en el Puerto de Lunada, en todos los casos en sentido hacia Cantabria.
Además, no pueden circular ni camiones ni articulados en la N-625 en el puerto del Pontón, en la provincia leonesa.
