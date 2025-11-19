La zamorana Lucía Méndez gana el Premio de Periodismo Francisco de Cossío a la Trayectoria

La periodista Lucía Méndez ha sido galardonada con el Premio de Periodismo Francisco de Cossío a la Trayectoria, que anualmente concede el Gobierno de Castilla y León y que en sus diferentes categorías han sido fallados este miércoles en la 39ª edición de estos galardones.

Desde 1998 Méndez (Palacios de Sanabria, 1960) es redactora jefe de Opinión del diario "El Mundo", donde ha desarrollado buena parte de la carrera profesional que inició en las cabeceras "El Correo de Zamora, en su provincia natal, y en "El Norte de Castilla", en Valladolid.

Con posterioridad formó parte de las redacciones de la Cadena Ser y Diario 16, así como del equipo fundador de El Mundo en 1989, rotativo del que fue corresponsal parlamentaria hasta 1996, año en el que pasó a formar parte de la Secretaría de Estado de Comunicación del primer gobierno presidido por José María Aznar.

Es columnista en El Mundo, docente universitaria, autora de tres libros y galardonada, entre otros, con eel Premio Comunidad de Madrid (2019), el Premio Josefina Carabias (2018) y el VI Premio de Periodismo de Opinión Raúl del Pozo (2022).

Modalidades

En el resto de las modalidades los 39º Premios Francisco Cossío han recaído en José Ángel Gallego (Tribuna de Valladolid), en la categoría de Periodismo Digital, por su trabajo 'Serie Telerural', sobre la España despoblada; y en el reportero gráfico César Manso (Fotografía), por una imagen del Cristo de la Buena Muerte en la procesión de Semana Santa de Zamora, distribuida por France Press.

La redactora Alicia Calvo (Diario de Valladolid/El Mundo de Castilla y León) ha merecido el galardón de Prensa por una serie de reportajes sobre salud mental donde se aborda la salud mental desde las perspectivas del suicidio, el acoso escolar y la atención de los psicólogos en cuidados paliativos.

En Televisión, el premio ha recaído en el documental titulado 'Matar a la presidenta', inspirado en el décimo aniversario del crimen de Isabel Carrasco en León, presentado por Mónica Murciego y emitido por RTVCYL, recibe el premio en la modalidad televisiva.

En esta modalidad, el jurado ha concedido un accésit a Juan Francisco Martín Fresneda, de RTVCYL, por el capítulo quinto de la serie 'Vivir en guerra', dedicado a los niños.

Por último, en la categoría de Televisión el premio ha sido para Raúl Rodríguez Cuadrado por el programa 'Más de Uno Castilla y León' en el que abordó la situación de los castellanos y leoneses en la Comunidad Valenciana después de las trágicas riadas del octubre de 2024.

Los 39º premios de Periodismo Francisco de Cossío serán entregados el próximo 11 en Valladolid.