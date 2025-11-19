El tesoro documental de la Corona en el Pisuerga

A poco más de una hora en coche desde la provincia zamorana, este municipio es mucho más que un pueblo con encanto, es el corazón documental de la historia de España y un enclave estratégico del pasado.

El gran protagonista de Simancases su imponente castillo, que alberga el Archivo General. Por orden de Felipe II, esta fortaleza medieval se convirtió en el primer archivo oficial de la Corona de Castilla. Sus muros custodian millones de documentos desde la época de los Reyes Católicos que narran siglos de la política y la vida de la monarquía hispánica. Es un lugar de peregrinación para historiadores y un símbolo del patrimonio de nuestra comunidad autónoma.

Pero la riqueza de Simancas no termina en su castillo. La villa se asienta a orillas del río Pisuerga, que cruza un monumental puente medieval de 17 ojos. Esta obra de ingeniería, de origen romano y reforzada a lo largo de los siglos, fue clave para la comunicación y la defensa de la zona.

Pasear por su Plaza Mayor, admirar la torre de la iglesia de El Salvador y disfrutar de las vistas desde la Plaza del Mirador son otras de las actividades que ofrece este pueblo cargado de historia. Además, su papel fue fundamental en la Reconquista, siendo escenario de una batalla crucial en el año 939.