Nuevo llamamiento urgente para donar sangre de todos los grupos en Castilla y León: la situación es "crítica"

Sanidad de Castilla y León se ha sumado al llamamiento urgente del Centro de Hemoterapia y Hemodonación que pide donaciones de sangre de todos los grupos, especialmente de los grupos 0+ y 0-, cuyas reservas se mantienen en rojo, con el resto en naranja: A+, A-, B+, B-, AB+ y AB-.

Tanto Chemcyl cono Sanidad de Castilla y León han vuelto a recurrir a las redes sociales en sus perfiles oficiales para hacer un llamamiento urgente a las donaciones de sangre de todos los tipos ante la "situación crítica" de las reservas en la Comunidad.

"Situación crítica: necesitamos donantes de todos los grupos en Castilla y León. Si puedes donar, hazlo hoy", insiste Chemcyl en su mensaje en el que pide a los donantes que acudan a su punto de donación habitual.

"Urgente: Castilla y León necesita donaciones de sangre", recuerda por su parte Sanidad de Castilla y León que ha advertido de que las reservas están "en niveles bajos" y que los grupos 0- y 0+ requieren donación urgente. El Centro de Emergencias de Castilla y León 112 también se ha hecho eco de este llamamiento.