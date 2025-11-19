La nieve pondrá en jaque a Castilla y León: ¿Qué carreteras podrían verse afectadas?

La llegada de las primeras nevadas de esta temporada está a punto de producirse, provocando que Aemet haya activado ya avisos naranjas y amarillos para los próximos días en diversos puntos de Castilla y León. Asimismo, la cota de nieve bajará en algunos puntos de la Comunidad hasta los 600 metros, especialmente en las comarcas más norteñas y en las zonas más orientales. Entre las muchas afecciones que esta situación puede acarrear, el estado de las carreteras es una de las que más interés suscita entre los castellano-leoneses, que podrían ver alterado algún desplazamiento pese a la puesta en marcha de las campañas de Vialidad Invernal autonómicas y provinciales.

La zona con más afecciones previstas en Castilla y León es la comarca meteorológica conocida como 'Cordillera Cantábrica de León' que ocupa la franja norte de dicha provincia. En estas latitudes, la principal vía de comunicación en la que se esperan copiosas nevadas es la AP-66, que une León con Asturias a través del túnel del Negrón. Prácticamente en paralelo, aunque incluso en cotas más altas al paso por el Puerto de Pajares, discurre la N-630 con sus intermitentes cortes durante los inviernos. Siguiendo de oeste a este por las zonas más septentrionales de León, otras carreteras que estarán en zona naranja son la N-621 y la N-625, que conectan la provincia con Cantabria a través de los puertos de San Glorio y Pontón.

El resto de las comunicaciones que unen Castilla y León con las regiones de la costa cantábrica pasarán por zonas con aviso amarillo, por lo que las máquinas quitanieves deberán trabajar a pleno rendimiento. En territorio palentino destacan la autovía A-67 y la N-611, uniendo ambas la capital provincial con Cantabria previo paso por Aguilar de Campoo y Reinosa. En cuanto a la provincia de Burgos, preocupan las posibles afecciones en la AP-1 (y su enlace con la AP-68 hacia País Vasco y La Rioja), además de las inclemencias que podrían afectar a otras vías de gran importancia en la provincia como la N-627 (Burgos-Aguilar de Campoo), la N-623 (Burgos-Santander por El Escudo), la N-232 (Pancorbo-Soncillo), la N-629 (Trespaderne-Laredo por Los Tornos).

Precaución

Pese a no haber activos más avisos que los de las zonas mencionadas, las instituciones han hecho ya una llamada a la población para mantener todas las precauciones necesarias y evitar cualquier desplazamiento que no sea necesario en zonas donde puedan producirse nevadas, sin importar su magnitud. Aunque los principales problemas estarán en otras Comunidades Autónomas que sí estén bajo aviso de la Aemet, se podrían sumar a la lista de carreteras 'conflictivas' la N-111 (que une Soria con La Rioja por Piqueras) y la N-120 (Burgos-Santo Domingo de la Calzada), así como cualquier carretera de montaña en zonas habitualmente problemáticas como Sanabria, el sur de Salamanca y Ávila o la conexión de Segovia con Madrid.