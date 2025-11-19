El musical "Mamma mia!" desembarca en Valladolid

La actriz Verónica Ronda, criada en Valladolid y formada en la Escuela de Arte Dramático de la ciudad, regresó hoy a orillas del Pisuerga por todo lo alto para presentar ‘Mamma mia!’, que ella misma protagoniza dando vida a Donna, un personaje que en la adaptación cinematográfica de 2008 encarnó la mismísima Meryl Streep. El musical, una enorme producción con 24 intérpretes en escena y otros 31 integrantes del equipo técnico, se representará en 22 funciones en el Teatro Calderón entre el 26 de diciembre y el 11 de enero, con el 60 por ciento de las entradas ya vendidas, según avanzó el director del Calderón, José María Esbec.

“Es un musical para todos los públicos”, subrayó la actriz, mientras la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, señaló que el montaje, tras 25 años en cartel, ya ha emocionado a 65 millones de espectadores en 440 teatros, en 16 idiomas diferentes, y después de tres años en Madrid, donde tuvo más de mil funciones, acaba de iniciar su gira, que llevará al elenco a Salamanca una vez cumplan con sus compromisos en Valladolid. ‘Mamma mia!’, según explicó Carvajal en declaraciones recogidas por Ical, “representa el encuentro intergeneracional de familias, y es un canto a la complicidad y a la amistad”.

Ronda, por su parte, explicó que en los lugares donde ya se ha podido contemplar la obra el público sale “con un chute de alegría”. “Es un montaje que transforma a la gente”, señaló. Además, confesó sentir una emoción especial al regresar al escenario del Calderón, el teatro donde debutó cuando apenas contaba con once años y formó parte del elenco de la zarzuela ‘Gigantes y cabezudos’.

“Me formé en Valladolid, y aquí hice mis primeros trabajos en óperas, zarzuelas, ballet, con compañías locales con las que trabajé durante más de veinte años. He venido a jugar a casa, estoy muy emocionada y nerviosa”, reconoció. “Mi vida artística está aquí. Esto es volver a las raíces, mis maestros están aquí, aquí hice el instituto y parte del colegio. Todo mi vínculo emocional está en Valladolid, donde mi madre y hermana aún vive”, añadió.