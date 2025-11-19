Cazado a 248 kilómetros por hora en una autovía de Castilla y León

La Guardia Civil de Palencia investiga a un conductor, de 33 años de edad y nacionalidad española, como presunto autor de un delito de exceso de velocidad, al ser detectado mientras circulaba a 248 kilómetros por hora en la autovía A-231, en Carrión de los Condes (Palencia), según informaron fuentes del instituto armado.

Los hechos ocurrieron en la tarde del martes, 18 de noviembre, durante la realización de un control preventivo mixto de velocidad, alcohol y drogas realizado por componentes del Subsector de Tráfico de Palencia en la autovía A-231, cuando el cinemómetro controló a un turismo que circulaba a una velocidad de 128 kilómetros por hora por encima de lo establecido para ese tramo de vía.

Delito contra la seguridad vial

Al tratarse de un exceso de velocidad en una vía interurbana, superior a los 80 kilómetros por hora, en el momento de la notificación se le informó al conductor que había cometido un delito contra la seguridad vial. También se le realizaron las pruebas de detección de alcohol y drogas, dando un resultado positivo en la segunda.

Al tratarse de un conductor con domicilio en España, se procedió a su investigación, dándole en el momento la correspondiente cita para que se presente en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Carrión de los Condes, donde han sido remitidas las diligencias.