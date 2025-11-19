Castilla y León gana población de forma sostenida desde 2022

Castilla y León gana población desde 2022 de forma sostenida, más de 40.000 personas, e incluso "se puede atisbar una generación de la recuperación", ha dicho este miércoles el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras presidir en Valladolid una reunión del Consejo Demográfico.

"Vamos por buen camino en la prestación de servicios públicos que proporcionan calidad de vida", ha declarado a los periodistas antes de recordar cómo Castilla y León ha ganado peso demográfico desde los 2.370.000 habitantes de 2022 hasta los 2.412.000 censados en 2025, "más de 40.000 personas", ha precisado.

La recuperación y retención de población "es un reto social", de ahí la plural de entidades integrantes del Consejo de Dinamización Demográfica de Castilla y León: consejerías, sindicatos, empresarios, universidades, municipios, CES, Cruz Roja, Consejo de la Juventud y un representante de la OCDE.

Tendencia en la OCDE

Treinta y siete de los treinta y ocho países de la OCDE ofrecen durante los últimos años una marcada deriva de desplazamiento poblacional a zonas urbanas del medio rural, una "tendencia asimétrica" que ha puesto sobre la mesa José Enrique Garcilazo, responsable en la OCDE de la División de Desarrollo Regional.

Ha ofrecido más datos a los informadores: nueve países de la OCDE entre los que no figura España "pierden población durante las últimas dos décadas", especialmente Japón y Corea que, entre otras soluciones, planifican estrategias a largo plazo con el planteamiento de un escenario a más de cincuenta años vista.

"Hay que afrontar tendencias a largo plazo", ha insistido Garcilazo en este punto, convencido de que el problema de la despoblación "no es una cuestión de regiones".

Servicios básicos

La prestación de servicios básicos de calidad es fundamental para la retención y recuperación de población den el medio rural, ha asegurado por su parte la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) y de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén.

Para poder vivir en el lugar deseado, ejercer un "derecho de libertad", las personas deben disfrutar de buenos servicios como en su opinión presta la Junta de Castilla y León en materia de educación (gratuita de cero a tres años), de transporte sanitario (helicópteros permanentes) y movilidad por carretera (Buscyl).