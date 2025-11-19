Aemet activará avisos naranjas este jueves en Castilla y León debido a las fuertes nevadas

Hace apenas unos días, la borrasca Claudia se despedía de Castilla y León después de haber dejado un importante reguero de lluvias incesantes que incluso llegaron a provocar el desbordamiento de algunos ríos. Más allá de estos problemas puntuales, esta fue una más de las habituales borrascas del otoño, pero lo que llega en esta penúltima semana de noviembre tiene más parecido con las fechas más duras del invierno. Un nuevo frente frío traerá las primeras nevadas de importancia a la mayoría de países de Europa, entre los que se incluye un territorio peninsular que tendrá en Castilla y León alguna de las situaciones más críticas.

Según recoge la página web de Aemet, los primeros avisos por situaciones adversas provocadas por la nieve llegarán a las 18:00 horas del miércoles. Lo harán en cuatro comarcas meteorológicas del país, como son 'Cordillera y Picos de Europa' (Asturias), 'Pirineo Oscense' (Aragón), 'Valle de Arán' (Cataluña) y 'Cordillera Cantábrica de León' (Castilla y León). En el caso leonés, el aviso amarillo se establece por las altas probabilidades de acumular hasta 15 centímetros de nieve a partir de los 1000 metros de altitud, lo que podría afectar a localidades como Villablino, La Robla, Cistierna o Posada de Valdeón.

La situación se tornará más complicada, siempre siguiendo los modelos de Aemet, durante la jornada del jueves. Según las últimas estimaciones, las copiosas nevadas podrían dejar en dicha zona leonesa hasta 20 centímetros de nieve, obligando a activar el aviso naranja. De igual manera, el mapa se teñirá de amarillo en otras cinco comarcas castellano-leonesas: la palentina 'Cordillera Cantábrica' (10 cm a partir de los 1000 metros) junto a las burgalesas 'Cordillera Cantábrica' (10 cm a partir de los 1000 metros), 'Ibérica de Burgos' (5 cm a partir de los 1000 metros), 'Meseta de Burgos' (2 cm a partir de los 800 metros) y 'Norte de Burgos (2 cm a partir de los 800 metros).

Leve mejoría el viernes

Sobre el papel, la meteorología mejorará ligeramente el viernes, con la leonesa 'Cordillera Cantábrica' decreciendo al nivel amarillo de avisos (15 cm a partir de los 1000 metros). El resto de avisos del día anterior se mantendrán con idénticas características, rodeadas además por situaciones aún más desfavorables en las limítrofes Asturias, Cantabria y País Vasco; donde Aemet situará sus alertas en el nivel naranja. En cualquier caso, la situación desfavorable en Castilla y León decaerá alrededor de las 12:00 del viernes, aunque sin que este hecho signifique necesariamente el final definitivo de este episodio de nevadas.