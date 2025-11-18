Vox avisa de que Abascal dirá lo mismo a Mañueco y Guardiola: "Que le vaya quedando claro"

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha avisado este martes al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), que el líder nacional de su partido, Santiago Abascal, le va a "repetir" en su acto previsto el sábado en Salamanca "lo que le ha dicho a (María) Guardiola en Extremadura": "Que le vaya quedando claro".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de las Cortes, preguntado por si tiene conocimiento de contactos del presidente de la Junta con Abascal, Hierro ha contestado que frente a lo ocurrido en otros territorios como Murcia, Comunidad Valenciana o Baleares, desde la ruptura de los gobiernos en 2024, en el caso de Castilla y León "la falta de diálogo y comunicación" ha sido "constante a lo largo del tiempo".

"Pasar por el aro"

Vox se refiere a las palabras pronunciadas ayer mismo en Mérida, donde Abascal afirmó que Guardiola tenrá que "pasar por el aro" de las exigencias de Vox en caso de querer contar con su apoyo tras los comicios del 21 de diciembre.

Hierro ha reprochado a Mañueco que hable de "Vox Castilla y León" porque ese partido "no existe", sino que lo que opera es "un partido de índole nacional, con representación en cada una de las provincias": "No tenemos una organización autonómica porque no creemos en las baronías", ha resumido.

En este sentido, Hierro ha adelantado que Vox "repite lo mismo en todos los sitios", por lo que ha dado por hecho que lo dicho en los últimos días por Abascal en Extremadura, ya en plena precampaña electoral, "lo repetirá en Salamanca" el próximo sábado.

El portavoz de Vox ha argumentado que Mañueco pensaba que Vox "iba a desaparecer" porque era "flor de un día" y que "la maquinaria del PP" iba a conseguir "aplastar" ese partido", pero la "euforia" del dirigente popular en un momento inicial tras la ruptura en julio del 2024 "se le ha venido abajo".

Hierro ha afirmado que aunque Mañueco parece que sigue pensando "lo mismo" sobre Vox, por su "orgullo" y su "soberbia", hay personas en el PP que lo ven de forma "distinta" al asumir la realidad de los apoyos que pueden conseguir ambos partidos en las próximas elecciones