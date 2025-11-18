La Junta confirma que revisó la residencia donde fue atacada Encarnita Polo y no detectó ningún problema

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, informó de que la Junta realizó una visita de seguimiento a la residencia de ancianos Decanos DomusVi de Ávila, en la que el pasado viernes aparecía sin vida la cantante Encarnita Polo, y no detectó ningún problema.

Blanco explicó que la Consejería que dirige realiza de manera anual las inspecciones periódicas y visitas de seguimiento de todos los centros de estas características. "En este centro también", recalcó. “Son inspecciones rutinarias, que se realizan todos los años, y no hubo ningún problema”, dijo.

Bajo investigación judicial

“Este centro, este año también ha tenido inspección o visita de seguimiento, en este caso, y ahora mismo está bajo investigación judicial”, matizó Blanco, que de esta manera dejó claro que poco más podía aportar sobre un suceso que ha conmocionado a la ciudad de Ávila.

Cabe recordar que la conocida cantante Encarnita Polo aparecía muerta hace unos días en su habitación de la residencia, supuestamente asfixiada por otro residente del centro de mayores de las afueras de la capital.