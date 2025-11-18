Ya hay fecha para la vacunación sin cita previa de la gripe y el COVID en Castilla y León

La Junta de Castilla y León habilitará, a partir del viernes 28 de noviembre, la vacunación sin cita previa frente a la gripe y el COVID durante los fines de semana en los 196 Puntos de Atención Continuada (PAC) y centros de guardia de las nueve provincias de la Comunidad.

En concreto, y según informó la Consejería de Sanidad en un comunicado remitido a Ical, el número de Puntos de Atención Continuada existentes se disgregan de la siguiente forma: Ávila, 20; Burgos, 25; León, 23; El Bierzo, 8; Palencia, 16; Salamanca, 28; Segovia, 19; Soria, 14; Valladolid Oeste, 11; Valladolid Este, 13 y Zamora 19.

Desde la Dirección General de Salud Pública se recomienda a todo aquel que lo tenga indicado que acuda a vacunarse frente a la gripe o el COVID antes de que se incrementen las correspondientes ondas epidémicas.

Datos epidemiológicos

La semana pasada, Castilla y León alcanzó el umbral epidémico en casos de gripe, con 51 casos por 100.000 habitantes. Este aumento se está produciendo sobre todo en niños entre 5 y 14 años, aunque también se ha observado un incremento de infecciones respiratorias en las personas mayores de 75 años.

Por ello, la Consejería de Sanidad ha habilitado ya la posibilidad de vacunación también los fines de semana. Cabe recordar que, de lunes a viernes en horario de mañana, se puede seguir solicitando en el centro de salud correspondiente, y los profesionales podrán hacerlo en su centro de trabajo.