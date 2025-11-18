Los grupos de la oposición desoyen la oferta de Mañueco y tumbarán las cuentas regionales el jueves

Todos los grupos de la oposición desoyeron hoy la oferta lanzada ayer en una declaración institucional por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para continuar con el diálogo en torno a la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) para 2026. Sus portavoces avanzaron que tumbarán las cuentas en el debate que se celebrará este jueves,20 de noviembre, en las Cortes de Castilla y león, a partir de las 16 horas. Ninguno de ellos retirará sus enmiendas a la totalidad, como avanzaron este martes, tras la Junta de Portavoces.

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, ironizó en su intervención que comparecía ante los medios “sin telepronter, en directo y no en diferido”, para “anunciar una noticia”: “El PSOE no retira su enmienda a la totalidad y todo apunta a que estos presupuestos fallidos serán devueltos a los corrales”. En este sentido, recomendó “a alguien cercano a Mañueco” que le diga que “no se haga más daño para tapar su ineptitud”. “Toda la oposición presenta una enmienda a la totalidad y no se le ocurre otra cosa que hacer un ridículo más, que siempre es posible”, sostuvo.

Declaración de Mañueco

Por su parte, el portavoz del Grupo Vox, David Hierro, admitió que para la declaración institucional su formación esperaba que dijese “algo inteligente, pero no fue el caso, una vez más”, y le conminó a “tener la vergüenza de retirar las cuentas, que hubiese sido lo lógico ante las enmiendas a la totalidad de todos los grupos parlamentarios, que en vez de pinza, es pinzón”.

Mientras, el portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, aseguró que “se le cae el alma a los pies” tras la declaración de Mañueco. “Dice que hay que negociar, pero hoy, martes por la mañana, no he tenido ni una llamada ni WhatsApp desde la reunión con Carriedo el viernes. No quieren nada”, comentó.

Por su parte, el procurador Francisco Igea tachó de “puro trampantojo” el escenario del proyecto de presupuestos y vaticinó que “se viene por delante una larguísima campaña electoral que empieza con este debate y acabará en marzo”. “Haremos campaña en camello en Navidad”, expuso, para sospechar que “conociendo al personaje, puede decidir retirar el proyecto y ahorrarse las dos o tres horas de sufrimiento”.

Llamamiento al diálogo

Por último, el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, rechazó todos los planteamientos mostrados por la oposición e hizo un llamamiento “claro, firme y leal” para alcanzar aún un diálogo antes del debate del jueves, “con tres recomendaciones”: “Poner a los ciudadanos en el centro, dejar atrás cálculos cortoplacistas y electoralistas y dar una oportunidad al diálogo y a las enmiendas parciales con posterioridad. Tenemos margen, procedimiento y obligación moral de trabajar por lo que importa”, concluyó.