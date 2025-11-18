Detenidos dos peligrosos fugitivos en Valladolid
La Guardia Civil logró interceptar a los dos individuos tras un seguimiento iniciado en Cuéllar (Segovia)
Ical
Agentes de la Guardia Civil de Valladolid procedieron a la detención de dos varones, en la localidad vallisoletana de Iscar, como presuntos autores de los delitos de daños, contra la seguridad vial, atentado y resistencia grave contra agentes de la autoridad.
Los hechos sucedieron en la madrugada del 16 de noviembre, cuando agentes de la Guardia Civil de Valladolid llevaron a cabo la detención de dos personas en la localidad de Íscar, tras un peligroso seguimiento que se había iniciado en Cuéllar (Segovia), donde los fugitivos habían desobedecido las órdenes de las unidades policiales de esa provincia.
Los detenidos son considerados de alta peligrosidad. El primero de ellos se encontraba requisitoriado por tres juzgados distintos y tenía en vigor una orden de ingreso en prisión.
Cierre policial
Al detectar la presencia del vehículo fugado, los componentes de la Guardia Civil, desplegaron un cierre policial. Al verse sorprendido, el conductor intentó escapar colisionando repetidamente contra un vehículo policial y contra varios coches y viviendas particulares situados en la vía pública de Íscar.
Durante la intervención, al conductor se le intervino un machete de asalto que portaba junto al asiento y que intentó alcanzar en el momento de la detención.
En el operativo, un agente resultó herido leve, pendiente de exploración, debido a las contusiones ocasionadas por el impacto del vehículo de los detenidos contra el coche policial.
Finalmente, los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial, siendo investigados por delitos contra la seguridad vial, atentado y resistencia activa grave contra agentes de la autoridad, así como por daños. Uno de ellos ingresó en prisión.
