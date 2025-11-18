Alerta: llega la nieve a Castilla y León
Se esperan acumulaciones de hasta 20 centímetros en la provincia de León a partir de este miércoles
Dice el refrán que "de 20 de noviembre en adelante, el invierno ya es constante". Y de momento parece que se va a cumplir. Así que para los próximos días hay que tener ya muy presente que hay que abrigarse mucho y bien.
Este miércoles 19 de noviembre se activan ya las alertas por nevadas y con el manto blanco que teñirá algunas zonas de la comunidad también llegará una importante bajada de temperaturas. A partir de las 18.00 horas de mañana se esperan ya acumulaciones de nieve en la provincia de León, en la cordillera cantábrica, de hasta 20 centímetros en 24 horas a partir de 1000 metros. Ante esta situación la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará la alerta naranja, que se mantendrá al menos durante jueves y viernes.
Además, se activará la alerta amarilla en varios puntos de las provincias de Palencia y Burgos el jueves y el viernes. En este caso se esperan acumulaciones de nieve de hasta 10 centímetros en 24 horas, en algunas zonas a partir de los 800 metros.
En el caso de la provincia de Zamora, la cota de nieve se situará en los 1100 metros el sábado, pero subirá hasta los 2000 el domingo.
Temperaturas
Las temperaturas sufrirán importantes caídas en los próximos días en toda la comunidad, y se espera ya que los termómetros registren datos bajo cero a partir del jueves. Las máximas para esa jornada no superarán los 10 grados en ningún punto de la comunidad. Más frío hará aún el viernes, y el sábado las mínimas bajarán hasta los -6ºC en Cuéllar (Segovia) o los -5 en Puebla de Sanabria (Zamora). Las temperaturas gélidas darán una pequeña tregua el domingo.
