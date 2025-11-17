Este pueblo de Castilla y León es la cuna del municipalismo español

En lo alto de la Montaña Palentina, alejada de los grandes centros urbanos, la pequeña localidad de Brañosera guarda un tesoro histórico que define su identidad: es el primer municipio de España. Su carta fundacional, el Fuero de 824, lo convierte en un símbolo vivo de la democracia local y la resiliencia rural.

Este documento, otorgado por el conde Munio Núñez y su esposa Argilo, no era solo un acta de nacimiento, sino un contrato social que establecía derechos y deberes para los repobladores que se asentaban en una zona de frontera durante la Reconquista. Un modelo de organización que ha perdurado durante doce siglos y que la localidad conmemora con orgullo cada año.

El pueblo, con una población que apenas supera los doscientos habitantes, es un ejemplo de cómo la historia y la naturaleza pueden ser motores de futuro. Ubicado dentro del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, Brañosera es un destino para quienes buscan la autenticidad y la tranquilidad.

El entorno natural es su otro gran pilar. El topónimo "Brannia-Ossaria", que se traduce como "tierra de brañas y de osos", manifiesta la riqueza faunística de un área que sigue siendo un hábitat crucial para el oso pardo y otras especies protegidas. Rutas de senderismo, como la Senda de la Pedrosa, permiten adentrarse en paisajes de montaña, bosques de hayas y ríos cristalinos.

El patrimonio arquitectónico, con la Iglesia de San Miguel del siglo XII y la de Santa Eulalia, complementa la experiencia. Brañosera es, en esencia, un viaje al origen del autogobierno; un lugar donde el tiempo parece medirse por la historia de sus fueros y el ritmo de la naturaleza que lo rodea.