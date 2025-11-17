El presupuesto de Castilla y León para 2026 será rechazado con las enmiendas de PSOE y Vox

El proyecto de presupuestos de Castilla y León para 2026 contará finalmente con sendas enmiendas a la totalidad de las cuentas por parte de los principales grupos de la oposición, el PSOE y Vox, lo que anticipa que el texto presentado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), será rechazado el próximo jueves por el Pleno del Parlamento autonómico.

A esas dos enmiendas se suman también las presentadas este lunes por UPL-Soria Ya y el Grupo Mixto, con lo que todos los grupos de la oposición han rechazado el proyecto de ley defendido en solitario por el PP, lo que aboca a Castilla y León a una nueva prórroga presupuestaria, la segunda consecutiva, y a afrontar en esta situación la cita electoral prevista para marzo.

Este desacuerdo entre el PP y Vox llega en un momento clave de las conversaciones que mantienen ambos partidos en la Comunidad Valenciana para que los populares mantengan el Gobierno en ese territorio y evitar las elecciones, según han apuntado a Efe fuentes parlamentarias de Vox en Castilla y León, quienes cuestionan que en otros territorios el PP sí llegue a acuerdos con propuestas similares a las planteadas en esta comunidad.

"Soledad absoluta"

Tras registrar su enmienda, el secretario general del Grupo Socialista, Pedro González, ha remarcado la "soledad más absoluta" en la que queda Mañueco, con una "nula voluntad de negociación" con la oposición, por lo que ha ironizado con la búsqueda del "socio natural" del que hablaba el pasado sábado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (PP), en referencia a Vox.

"A Mañueco solo le queda un camino, que es que el día 21 (de noviembre) cierre las Cortes de Castilla y León, presente su dimisión y convoque elecciones autonómicas lo antes posible dado el resultado y la soledad más absoluta en que se instala el presidente", ha resumido González.

Vox compara con otros territorios

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha defendido la enmienda y ha culpado a Mañueco de negarse a negociar medidas que sí han acordado ambos partidos en otros territorios como Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

"Ha sido el Partido Popular de Extremadura, ese que se niega a negociar y que mantienen continuos postulados de izquierdas. Las urnas hablarán y pondrán a cada uno en su sitio", ha afirmado Hierro en declaraciones a los periodistas, a las puertas del registro de las Cortes de Castilla y León.

Hierro ha añadido que Mañueco ha demostrado en estos días que es "mucho más parecido a Guardiola" de lo que pensaban, en referencia a la presidenta extremeña y su adelanto electoral tras no alcanzar un acuerdo, pero ha restado importancia a que en Castilla y León se adelanten los comicios unas semanas porque ve a Vox "muy preparado para ir a esas elecciones".