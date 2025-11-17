Óscar Puente dice que Ryanair quitó vuelo Valladolid-Barcelona por meterle "el dedo en el ojo"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, reitera que no va a ceder al "chantaje" de Ryanair por las tasas ni a supeditar el modelo de éxito español para que tenga más beneficio la aerolínea, a la que acusa de haber quitado el vuelo Valladolid-Barcelona por meterle "el dedo en el ojo".

En un encuentro organizado por Europa Press, asegura no obstante que no tiene nada en contra de Ryanair y que ha tratado de tener con la aerolínea irlandesa de bajo coste la mejor voluntad posible.

"Ryanair no se ha ido a ningún sitio, mueve aviones de un lado a otro", apunta el ministro, que considera que la compañía tiene pocas aeronaves para atender el servicio y denuncia que ha subido el precio de los billetes un 15 %, incremento que contrasta con el aumento de tasas propuesta.

"La foto de Ayuso con Ryanair es el colmo"

El ministro ha afeado la foto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el presidente de Ryanair, Eddie Wilson, y cree que puestos a apoyar a alguien tendría que haberse alineado con el Gobierno y con el país en vez de con una compañía privada que paga 100 millones a su consejero delegado.

"Las tasas aeroportuarias en España son hijas del PP", afirma el ministro, que insiste en que la foto de Ayuso es "el colmo" teniendo en cuenta que la aerolínea quiere "chantajear" al Gobierno de España y se ha llevado vuelos de aeropuertos regionales a grandes aeropuertos, que son precisamente las que tienen las tasas más altas.

La realidad, agrega el ministro, es que con este sistema de tasas aeroportuarias la oferta de billetes es muy superior al invierno pasado.

Por ello, insiste en que prefiere que engorden antes las cuentas de Aena que las de Ryanair y sostiene que si el PP estuviera en el Gobierno haría lo mismo