El orinal, ese utensilio que tiene un museo en Castilla y León

Aunque hoy en día, al menos en el mundo occidental, no nos imaginamos un mundo sin cuartos de baño, no hace tanto que se convivía con un utensilio que ahora nos parece inútil, pero que era muy necesario: el orinal.

Visita virtual al Museo del Orinal / Web de turismo de Ciudad Rodrigo

Este elemento de uso doméstico tiene, nada más y nada menos, que un museo. Está en Ciudad Rodrigo (Salamanca) y muestra 1350 piezas procedentes de casi una treintena de países. Además, son de diferentes estilos, modelos y diseños. De tal importancia ha sido el uso del orina que el más antiguo de este museo se remonta hasta el siglo II y es de origen romano.

Tal y como detallan desde la página web de turismo de Ciudad Rodrigo, este museo "fue creado gracias a un coleccionista natural la localidad, José María del Arco Ortiz, quien se dedicó a conseguir piezas por todo el mundo recorriendo anticuarios, hospitales, mercadillos ambulantes, etc.". Gracias a la labor de José María, en este espacio expositivo se pude ver cómo ha evolucionado el orinal a lo largo de los siglos y el uso que se hacía de él en cada momento de la historia.

Los orinales también dejan constancia de las modas de cada época y de la posición social de sus usuarios, ya que algunos de ellos tienen apariencia de aparador, sillón o butaca. Hay incluso orinales de viaje, y entre los materiales... los hay de cerámica o latón, pero también de cristal e incluso alguno con incrustaciones de oro.

Esta curiosa colección está dentro del Libro Guinness de los Récords y, además de forma presencial, se puede recorrer gracias a una visita virtual.