Los forenses determinarán si el supuesto asesino de Encarnita Polo es imputable o no

Los médicos forenses serán los encargados de indicar si el hombre de 66 años que supuestamente mató el pasado viernes a la artista Encarnita Polo, estrangulándola en la residencia para personas mayores donde los dos residían, es imputable por este delito o no debido a su estado psiquiátrico.

El hombre, que hasta este pasado viernes no había mostrado ningún síntoma de agresividad, según fuentes de la investigación, sigue bajo custodia policial ingresado en una unidad de psiquiatría y pasará a disposición judicial cuando sus condiciones lo permitan.

Fuentes de la Fiscalía han informado a Efe de que los médicos forenses deberán elaborar un informe en el que aclaren si en el momento de los hechos era consciente de lo que hacía o no.

El caso está siendo instruido por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila, que ha decretado el secreto de sumario.

Causas de la muerte

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, ha explicado este lunes a los periodistas que los forenses también están ultimando el informe que determine de manera oficial las causas de la muerte de Encarnita Polo.

Por ello, ha señalado que la Policía Nacional mantiene abierta la investigación a la espera de que el supuesto asesino pueda pasar a disposición judicial en función de lo que determine su evolución médica.

Los responsables de la empresa DomusVi, responsable de la residencia de mayores Decanos donde se produjeron los hechos, han asegurado estar "consternados ante lo ocurrido" y han añadido que su "prioridad" es "velar por el bienestar general en estos momentos tan difíciles".

"Por máximo respeto a la confidencialidad que ahora mismo se nos pide y el cariño a nuestra residente, familia, personal del centro y compañeros, no vamos a pronunciarnos ante la situación", han señalado fuentes de esa empresa.