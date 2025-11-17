Castilla y León podría acumular sus primeros copos de nieve a lo largo de la semana

Aunque por fechas todavía sigue reinando el otoño, Castilla y León está muy cerca de entrar en el verdadero invierno junto al resto del norte peninsular. Así lo predicen al menos las previsiones más recientes de las diferentes agencias de meteorología, incluida la Aemet. Según las estimaciones que se han ido conociendo durante las últimas horas, la Comunidad viviría sus primeros episodios de grandes nevadas en la segunda mitad de la presente semana, obligando incluso a activar los avisos amarillos en algunas zonas. En cuanto al resto de lugares, las temperaturas serán propias de la época invernal.

La primera zona por la que entraría el frente de nevadas que asolará gran parte de Castilla y León sería el norte de Soria, con posibles precipitaciones en forma de copos a partir de la madrugada del miércoles al jueves. No tardará la posibilidad de nieve en trasladarse a otras zonas montañosas de la Comunidad, pudiendo caer los primeros copos en el norte de León, el resto de la provincia de Soria o las zonas más altas de Segovia antes siquiera de las primeras luces del día. A lo largo de la mencionada jornada del jueves, la situación no hará más que expandirse por otras provincias, poniendo también en el punto de mira Sanabria, León, Palencia, Burgos y el sur de Salamanca.

Sea como fuere, todo apunta a que será un episodio aislado que ocupará solamente ese 20 de noviembre, pues a partir del viernes solo quedarían nevadas residuales en zonas de la Cordillera Cantábrica y algunos puntos de Soria. Por el momento, lo que más preocupa es el acumulado de nieve que podría dejar este breve episodio adverso, con más de 20 centímetros en las comarcas palentinas y leonesas más septentrionales. En el caso de aquellas zonas limítrofes con La Rioja, el espesor podría llegar hasta los 15 centímetros, mientras que en Segovia no se espera pasar de los 10 centímetros.

Temperaturas gélidas

Aunque las nevadas vayan a ser un hecho puntual en la mayor parte de la Comunidad, acumulando solamente unos pocos copos, otro de los detalles que introducirá a Castilla y León en el invierno serán las bajas temperaturas. A partir de la noche del martes, las mínimas se situarán bajo cero en la mayoría de zonas de todas las provincias, unos datos que se podrían mantener hasta el sábado y tener picos de -6º C en Cuéllar (Segovia) o -5º C en Vinuesa (Soria). En cuanto al punto álgido de los termómetros, no llegará a los dos dígitos ni el viernes ni el sábado, mientras que el jueves y el domingo no deberían pasar siquiera de los 11º C.