La perla de Sanabria que desafía el tiempo entre piedra, pizarra y tradiciones vivas.

El visitante que se adentra en Trefacio percibe de inmediato que el tiempo parece haberse detenido. Las casas, construidas con mampostería de piedra y rematadas con tejados de pizarra, se funden con el paisaje montañoso. No es una postal turística diseñada al uso; es la vida cotidiana la que fluye por sus calles empedradas, flanqueadas por edificios que hunden sus raíces en la Edad Media.

El latir de la historia en cada esquina

La iglesia parroquial de San Mamés, con su característica portada y campanario, vigila el discurrir de la vida en la plaza principal. A pocos pasos, el río Trefacio, un paraíso para los amantes de la pesca de la trucha, susurra historias de antaño al pasar junto al viejo Molino de los Aceiteros, una reliquia de los oficios que antaño sustentaban a estas tierras.

Pero más allá del patrimonio material, lo que realmente distingue a Trefacio es su arraigo a las tradiciones. Si uno quiere ver el verdadero espíritu del pueblo, debe esperar a la Navidad.

Las Talanqueiras: la Navidad más ancestral

Cada 25 de diciembre, cuando el frío aprieta, Trefacio se transforma. Sus jóvenes protagonizan "Las Talanqueiras", una mascarada de invierno que es pura etnografía viva. Es una fiesta singular, con elementos que la diferencian de otras celebraciones similares en la provincia, un rito ancestral que desafía el paso de las generaciones y que mantiene encendida la llama de la cultura popular.

Un refugio natural de reforestación

El entorno del pueblo no se queda atrás. Integrado en el Parque Natural, es punto de partida para innumerables rutas de senderismo que descubren la riqueza de la flora y fauna local. Esta vocación natural se ha visto reforzada recientemente con la creación del primer "Bosque Alimerka" en Castilla y León, una iniciativa de reforestación que subraya el compromiso del municipio con la conservación del medio ambiente.