Pacma denuncia que el Toro Jubilo de Medinaceli (Soria) sufrió una "agonía de más de dos horas"

El Pacma denunció hoy que el Toro Jubilo de anoche en Medinaceli (Soria) sufrió una “agonía de más de dos horas” ya que aseguró volvió a convertirse en una “exhibición de maltrato animal extremo”. Además, el partido animalista, que ha documentado todo el festejo, señaló que el animal soportó un “embolado interminable”, a lo que se unió, a su juicio, el “caos final” para intentar introducirlo en el corral.

En un comunicado recogido por Ical, explicó que durante los 19 minutos que se tardó en colocar y prender las bolas de fuego, los emboladores “bloquearon completamente” la visión del toro, si bien señaló que “mugía sin cesar mientras era inmovilizado”. Una vez prendido, el astado, según Pacma, llegó a zafarse del pilón todavía sujeto por la cuerda para intentar apagar sus cuernos enterrando la cabeza en la gruesa capa de barro.

"Desorden e impovisación"

En el festejo, que recordó está propuesto para ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC), "reinó el desorden y la improvisación", según Pacma, quien explicó que "el fuego se apagaba y lo reavivaban abanicándolo con capotes". Por ello, el partido, que pocas horas antes se manifestó en la plaza del Ayuntamiento de Medinaceli, denunció que la organización se vio “desbordada” y fue "totalmente incapaz" de conducir al toro al corral durante dos horas.

“No hubo mansos, no hubo coordinación ninguna y este espectáculo caótico y patético se prolongó hasta, al menos, la 1.30 de la madrugada, momento en el que gran parte del público (algunos ondeando la "bandera franquista"), e incluso la Guardia Civil, ya se había marchado, dejando a apenas una treintena de personas de la organización intentando resolver el panorama", explicaron.

Finalmente, el Pacma indicó que el proceso judicial continúa para determinar si el espectáculo de este sábado fue legal o no, como continúan defendiendo desde el partido animalista, que aseguró llegará “hasta donde sea penalmente factible” para acabar con esta “cruel” tradición.