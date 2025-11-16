Detenido un menor por robar una mochila con un machete en Cigales (Valladolid).

Un menor ha sido detenido por el robo con violencia de una mochila con un machete en la localidad vallisoletana de Cigales, según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno a Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar el mediodía del pasado 12 de noviembre, cuando el detenido amenazó a unos chicos a la salida del instituto, si bien fue detenido el día 13 después de subir vídeos a las redes sociales con el machete.