Atendido un hombre tras recibir varios cortes en la cara con un arma blanca en Valladolid
La víctima tuvo que ser trasladada al hospital
Ical
Valladolid
Un hombre de 41 años tuvo que ser atendido esta madrugada por facultativos sanitarios de Sacyl tras recibir varios cortes en la cara, producidos en una agresión con un arma blanca que se registró a la altura del número 48 del Paseo de Zorrilla de Valladolid, según confirmaron a Ical fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 112.
El suceso se produjo en torno a las 5.24 horas de la madrugada, cuando los agentes del Cuerpo Nacional de Policía trasladaron el aviso al servicio de Emergencias, que comunicó la alerta al los facultativos sanitarios, que tras atender a la víctima le trasladaron al Hospital Clínico de la ciudad.
- La villa perfecta para conocer los Arribes del Duero: una escapada entre piedra, vino y naturaleza
- La Policía investiga si la agresión de un compañero de residencia causó la muerte de Encarnita Polo
- Pierde parte de una oreja tras recibir un mordisco durante una violenta pelea en Valladolid
- Dos muertos y dos heridos graves en un accidente de tráfico en la A-601 a la altura de Encinillas (Segovia)
- Este es el punto de Castilla y León donde más llovió ayer de toda España
- Castilla y León respira aliviada tras una noche marcada por los avisos rojos de AEMET
- La ciudad más pequeña de España está en Castilla y León
- La CHD mantiene activos 13 avisos hidrológicos por el crecimiento del caudal de ocho ríos en cinco provincias