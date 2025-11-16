Atendido un hombre tras recibir varios cortes en la cara con un arma blanca en Valladolid

Un hombre de 41 años tuvo que ser atendido esta madrugada por facultativos sanitarios de Sacyl tras recibir varios cortes en la cara, producidos en una agresión con un arma blanca que se registró a la altura del número 48 del Paseo de Zorrilla de Valladolid, según confirmaron a Ical fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 112.

El suceso se produjo en torno a las 5.24 horas de la madrugada, cuando los agentes del Cuerpo Nacional de Policía trasladaron el aviso al servicio de Emergencias, que comunicó la alerta al los facultativos sanitarios, que tras atender a la víctima le trasladaron al Hospital Clínico de la ciudad.