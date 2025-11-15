Vox da un plazo a Mañueco para evitar la enmienda a los Presupuestos de Castilla y León

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León ha retado este sábado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), a aceptar sus propuestas en una declaración pública para evitar una enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de 2026.

"Vamos a dar de plazo a la Junta de Castilla y León para que antes del lunes a las doce de las mañana el presidente salga haciendo una declaración pública diciendo que acepta" las medidas planteadas, ha explicado el portavoz parlamentario de Vox en las Cortes autonómicas, David Hierro.

Reunión

Hierro se ha reunido durante más de dos horas con el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Garrido (PP), para evaluar la posibilidad de un acuerdo sobre el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2026.

Hierro, que ha atendido a los periodistas junto al portavoz adjunto de Vox, Carlos Menéndez, ha destacado el "buen ánimo" y "moderado optimismo" con el que ha salido de este encuentro, el último de la ronda de contactos del consejero con los grupos parlamentarios, y ha subrayado que en la intervención de Carriedo ha visto "hoy al Partido Popular de Valencia, ese que quiere llegar a acuerdos con Vox".

También ha valorado que el consejero haya hablado de Vox como "un socio preferente".

Minutos después ha comparecido el consejero de Economía y Hacienda, quien ha calificado la reunión como "cordial" y respecto a la petición de comparecencia pública, el también portavoz de la Junta ha reiterado que el Ejecutivo "va a hacer todo lo posible por impulsar el proyecto de presupuestos".

Ha puesto la responsabilidad en los grupos parlamentarios, a los que ha pedido "que reflexionen más allá del calendario electoral y con altura de miras para tomar la decisión".