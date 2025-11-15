El sorteo del Euromillones deja un millón de euros en esta localidad de Castilla y León
Ical
Palencia
El sorteo del Euromillones celebrado la pasada noche ha dejado un premio de un millón de euros a un boleto validado en un despacho receptor número 59 de la localidad palentina de Villada, ubicado en el número 6 de la plaza mayor del municipio.
El premio corresponde al premio de 'El Millón'. La combinación ganadora estuvo formada por los números: 9, 26, 27, 45 y 48. Las estrellas fueron el 8 y el 9.
