Este es el punto de Castilla y León donde más llovió ayer de toda España

Las precipitaciones dejan registros elevados en Candeleda (Ávila) y Navasfrías (Salamanca), con 63,4 y 58,6 litros por metro cuadrado

Dos personas pasean con paraguas. / JUAN CARLOS HIDALGO

El paso de la borrasca "Claudia" está dejando intensas precipitaciones en el sur de Castilla y León. En concreto hoy el Puerto del Pico (Ávila) se ha convertido en el punto de España con más lluvia registrada, al recoger 119 litros por metro cuadrado (datos hasta las 18.00 horas), según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

No solo ha llovido fuerte en esta zona de Ávila, también en Candeleda, donde se acumularon 63,4 litros por metro cuadrado, que se situó también entre los diez lugares con más precipitación del país este sábado. Destacan también Navasfrías (Salamanca), con 58,6 litros por metro cuadrado, la estación de esquí de La Covatilla, en la sierra de Béjar, con 54 y Velilla del Río Carrión (Palencia), con 26,8. 

