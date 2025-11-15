Intervienen 472 animales exóticos protegidos en un falso refugio en un pueblo de Ávila

La Guardia Civil ha intervenido 472 animales exóticos protegidos, valorados en 85.000 euros, que se encontraban en un falso refugio situado en el municipio abulense de Burgohondo, a unos 35 kilómetros al sureste de la capital.

Esta actuación forma parte de la operación "Suartx", en la que se investiga a cuatro personas por su supuesta pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de estos animales exóticos, según ha informado este sábado en nota de prensa el instituto armado.

Tortugas y tarántulas

Entre los 472 animales intervenidos figuran ejemplares de tortuga leopardo; tortuga de espolones; tortuga mediterránea; iguanas; gecos de distintas variedades; tarántulas y varano del Nilo, que carecían de documentación y trazabilidad legal.

Los ejemplares procedían, en su mayoría, de cesiones irregulares de provincias como Madrid; Badajoz; Ciudad Real; Valencia; Toledo; Huesca; Zaragoza y Sevilla.

La investigación

Las investigaciones arrancaron en junio del 2023 por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, al detectar diversas irregularidades a través de las redes sociales.

A partir de ese momento, los agentes constataron que las personas implicadas pertenecían a una supuesta Organización No Gubernamental (ONG), que financiaba el cuidado de los animales mediante donaciones obtenidas a cambio de publicidad en redes sociales, pero sin contar con licencias ni autorizaciones.

Una de las tortugas rescatadas. / Guardia Civil

Al mismo tiempo, los agentes también descubrieron que esta supuesta ONG ofrecía cursos y voluntariados a personas que trabajaban sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.

A ello se sumaba un programa de apadrinamiento económico, dirigido por una bióloga y una segunda persona que impartían charlas en centros educativos de Ávila y Madrid.