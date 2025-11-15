Ingresado en una unidad de psiquiatría el presunto autor de la muerte de Encarnita Polo, un varón de 66 años

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Ávila confirmaron hoy que un hombre de 66 años está siendo investigado como presunto autor de la muerte de la artista Encarnita Polo en una residencia abulense. Además, el varón se encuentra ingresado en la unidad de psiquiatría del Complejo Asistencial de Ávila bajo custodia policial.

De esta forma, la investigación sobre el fallecimiento de la cantante y actriz sevillana continúa abierta este sábado, después de que ayer muriera a los 86 años en una residencia de mayores de la capital abulense, donde vivía desde que su hija, Raquel W. Polo, la animara a instalarse en la ciudad. Los hechos, que se analizan como una presunta agresión, todavía no se han esclarecido.

Este sábado, la ciudad de Ávila despidió a Encarnita Polo, una de las voces que marcaron la historia de la música española y que, en los últimos años, se había convertido también en una vecina muy querida. “Quiero pedir, por favor, respeto y privacidad, para mí y para mi familia. En estos momentos tan delicados no haré declaraciones públicas ni concederé entrevistas. Necesito vivir este duelo en silencio y en paz, cerca de quienes la quisimos”, expresó su hija.