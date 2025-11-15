Covarrubias, un viaje al corazón de la Castilla condal.

La localidad burgalesade Covarrubias, conocida como la "Cuna de Castilla", se erige como uno de los principales referentes del patrimonio medieval español. La villa, que conserva un trazado urbano y una arquitectura tradicional de gran valor, ha logrado mantener su esencia histórica, convirtiéndose en un foco de atracción turística en la comarca del Arlanza.

El municipio, fundado en el siglo VII por el rey visigodo Chindasvinto y posteriormente consolidado bajo el dominio de los condes de Castilla, destaca por su excelente estado de conservación. Sus calles empedradas y las características casas con entramado de madera y adobe son un testimonio vivo de su pasado.

Entre sus principales atractivos monumentales se encuentra el Torreón de Fernán González, una fortaleza del siglo X considerada la única de su tipología que se mantiene en pie en Castilla y León. Este elemento defensivo, ligado a la leyenda de la infanta Doña Urraca, ofrece una perspectiva única del conjunto histórico.

Otro punto neurálgico es la Excolegiata de San Cosme y San Damián. Este templo gótico del siglo XV alberga en su interior un claustro de gran belleza y el valioso Tesoro de la Colegiata, además del sepulcro de la princesa Kristina de Noruega, un hecho histórico que confiere a la villa un singular vínculo internacional.

La Plaza Mayor, con sus soportales, funciona como el centro social y neurálgico de la vida local, mientras que el Archivo del Adelantamiento de Castilla, edificio herreriano del siglo XVI, subraya la importancia administrativa que tuvo la villa en la organización territorial de la región.

Covarrubias forma parte de rutas culturales de gran calado como el Camino del Cid, y su entorno natural, próximo al Desfiladero de la Yecla y las ruinas del Monasterio de San Pedro de Arlanza, complementa la oferta cultural con opciones de senderismo y turismo de naturaleza.