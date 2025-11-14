Rescatan a un hombre que cayó al Canal de Castilla, en Medina de Rioseco

Agentes de la Guardia Civil rescataron a un varón de avanzada edad que se cayó a las aguas de la dársena del Canal de Castilla, en Medina de Rioseco (Valladolid), y que se encontraba en peligro de ahogamiento, según informó la benemérita y recogió Ical.

Los hechos ocurrieron sobre las 13.40 horas del día 12 de noviembre, cuando una vecina de la localidad se presentó en el cercano acuartelamiento para alertar de que un hombre se había caído al canal. De forma inmediata, se activó la patrulla en servicio junto con otros agentes disponibles, quienes se desplazaron al lugar de los hechos.

Al llegar, los agentes observaron al varón flotando en la dársena, en las proximidades del cuartel. Dos de ellos se lanzaron al agua para mantenerlo a flote, mientras otros miembros del cuerpo contactaban con la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil y el 1-1-2, solicitando asistencia sanitaria y apoyo logístico.

El hombre fue rescatado por los agentes. Uno de ellos acudió al cuartel para recoger una manta térmica con el fin de evitar que el hombre entrara en hipotermia, dada la baja temperatura del agua. Se mantuvo contacto físico constante para proporcionarle calor.

El varón fue trasladado a un entorno seguro. Posteriormente, los agentes lo condujeron en vehículo oficial al Centro Médico de Medina de Rioseco, desde donde fue derivado en ambulancia al Hospital Río Hortega de Valladolid.