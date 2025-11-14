Este pueblo es una de las joyas medievales de Castilla y León

Yanguas, uno de los municipios que conforman la comarca de Tierras Altas, se ha consolidado como un destino turístico de referencia en Soria, capturando el interés de quienes buscan sumergirse en la historia y la naturaleza. Integrado en la prestigiosa asociación "Los Pueblos Más Bonitos de España", este enclave medieval ofrece un viaje en el tiempo a través de sus calles empedradas y su bien conservado patrimonio arquitectónico.

Ubicado estratégicamente al norte de la provincia, Yanguas fue un punto clave desde la época romana, controlando la calzada entre Numancia y Calahorra, y sirviendo posteriormente como frontera entre reinos durante la Edad Media. Esta rica historia se refleja en su declaración como Conjunto Histórico-Artístico.

Entre sus principales atractivos se encuentran:

El Castillo de Yanguas.

Esta imponente fortaleza del siglo XIV que se alza sobre un antiguo enclave musulmán, ofreciendo vistas panorámicas del valle del río Cidacos. Su Torre del Homenaje es un punto de visita obligado.

Arquitectura Tradicional.

El pueblo es un museo al aire libre de la arquitectura local, con casas que combinan piedra, adobe y madera, conservando la estética de antaño.

La Torre de Santa María.

Se trata de un símbolo icónico del pueblo, esta solitaria torre de 16 metros es el único vestigio de una iglesia desaparecida.

Iglesia de San Lorenzo.

La iglesia alberga una valiosa pila bautismal románica y otros elementos de gran valor histórico-artístico.

Además de su riqueza monumental, Yanguas es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Su entorno natural es ideal para el senderismo y forma parte de la Ruta de las Icnitas, donde se pueden observar huellas de dinosaurios. El pintoresco puente medieval sobre el río Cidacos y los antiguos lavaderos completan una estampa de postal.