Ponferrada declara el agua "no apta para la ingesta" en 17 barrios y pueblos del municipio

El Comité de Emergencias del Ayuntamiento de Ponferrada, tras la declaración del nivel 1 de emergencia de Protección Civil ante la pérdida de calidad del agua de distribución domiciliaria, ha decidido declarar “agua no apta para la ingesta” en 17 barrios y pueblos del municipio como consecuencia del derrumbe en la montaña de la carretera de acceso a Peñalba de Santiago.

Son, concretamente, la zona alta de la ciudad, a excepción de Santo Tomás de las Ollas, Flores del Sil, La Martina, La Placa, La Estación, Dehesas, San Clemente, Valdefrancos, San Esteban, Salas de los Barrios, Villar de los Barrios, Lombillo, Campo, Puente Boeza, Manzanedo, Otero y San Lorenzo.

El Comité de Emergencia contó con la participación de representantes de la Subdelegación del Gobierno en León, Diputación Provincial de León y de la Junta de Castilla y León y ante la opinión técnica, que aconseja no cortar el suministro para otros usos, como el sanitario y el industrial, se advierte expresamente a la población de que la calidad del agua no será “en lo inmediato” apta para el consumo humano, concretamente para beber.

Además, se ha procedido a suspender el riego, la utilización de las piscinas y la limpieza de los edificios públicos para no restar agua para el consumo personal.

Ante esta situación el consistorio solicita a la población un uso responsable del agua e informa que instalará puntos de abastecimiento en la Terminal de Mercancías, el parking Lidl – Burger King, el parking del Museo del Ferrocarril, las proximidades de la plaza Luis del Olmo, el parking de la Biblioteca Municipal y la gasolinera Repsol Montearenas.