Pacma recurre la autorización del Toro Jubilo y advierte de posibles acciones penales en caso de que se celebre

El Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) presentó, “en tiempo récord”, un recurso de alzada contra la resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria que autoriza la celebración del Toro Júbilo este sábado, 15 de noviembre. La Junta concedió el jueves por la tarde el acceso al expediente del festejo, solicitado por la formación política ocho días antes. El recurso fue presentado horas más tarde.

Pacma aseguró que tanto en el Ayuntamiento de Medinaceli como en la Junta eran "plenamente conscientes" de que el espectáculo "carece de la preceptiva declaración de espectáculo taurino tradicional desde el año 2015", cuando el Consistorio aprobó una modificación de las bases reguladoras sin seguir el procedimiento previsto en el Reglamento autonómico.

Justicia

Así lo apreció el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria en primera instancia, y si bien el Tribunal Superior de Justicia revocó dicha sentencia. “No fue porque considerara lo contrario, sino por considerar que el acto que recurrimos, el acuerdo del Ayuntamiento de celebrar el espectáculo, no era un acto recurrible en vía judicial. Sin embargo, la resolución de autorización de la Junta sí lo es, aunque es necesario agotar antes la vía administrativa, y esto es lo que acaban de hacer desde la formación política", señaló. También, advirtió que de celebrarse el espectáculo sería la Junta de Castilla y León la que incumpliría el reglamento autonómico, y agregó que además de la carencia de la declaración de "Espectáculo Taurino Tradicional", que es lo que permite enmaromar y embolar al toro, detectaron “irregularidades” que invalidarían la documentación presentada por el Ayuntamiento, por las que se debería haber denegado la autorización. "Confiamos en que, ante la evidencia, la Junta haga lo que debe hacer, que es suspender la celebración del espectáculo previsto para este sábado".

Sobre el inicio del procedimiento para declarar el Toro Júbilo Bien de Interés Cultural, desde el Partido Animalista reiteraron que pelearán "hasta dónde sea necesario" para impedir que el espectáculo, “polémico por su crueldad ”y por haber causado la muerte de varios toros a lo largo de la historia (como sucedió al toro Querido en 2022), no sea reconocido como un patrimonio que se debe preservar.