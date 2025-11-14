Muere Luis Martín, miembro del Nuevo Mester de Juglaría

El músico y folclorista segoviano Luis Martín, miembro fundador del Nuevo Mester de Juglaría y creador y director del festival Folk Segovia falleció hoy con lo que la música y Segovia pierde a “una de las principales señas de identidad musical de la ciudad", según señalaron hoy fuentes del Ayuntamiento de la capital, que recordaron que tiene la consideración de Hijo Predilecto.

“Luis Martín ha sido un referente imprescindible en la investigación, difusión y preservación del folclore tradicional”, indicaron. Creador y director del festival Folk Segovia, “dedicó su vida a llevar la música popular y las tradiciones segovianas a todos los rincones, convirtiéndose, junto con el resto de componentes de su grupo, en uno de los mayores embajadores culturales de la ciudad”.

Entusiasmo

“Hombre cercano y querido, Luis llevaba el folklore, las tradiciones y la música en la sangre”. En cada concierto y actuación ”compartía con el público su entusiasmo, su entrega y su capacidad para transmitir la esencia de las raíces segovianas", añadieron. Sus canciones, su sentido del humor, sus brindis sobre el escenario y su cercanía con la gente “formaron parte de su inconfundible sello personal”. ‘La chica segoviana’, una de las piezas más representativas del Mester, “seguirá acompañándole en la memoria colectiva de quienes le admiraron”.

A lo largo de su trayectoria, acumuló premios y distinciones, aunque siempre afirmaba que su mayor reconocimiento era subirse a un escenario junto a sus compañeros, su "familia", “para compartir la música de su tierra con todas las personas que les escuchaban y que llenaban sus conciertos, allá donde fueran”. Entre los trabajos más “emblemáticos” del grupo, desde el Ayuntamiento destacaron ‘Los Comuneros’, “un disco que marcó época y consolidó a Nuevo Mester de Juglaría como un referente imprescindible de la música tradicional castellana”. Gracias a su labor, el grupo recuperó romances, hizo bailar a generaciones, homenajeó a Titirimundi y puso en valor las costumbres, la memoria y los productos ligados a la tierra, “convirtiéndose en un grupo imprescindible de la música folk en España”.

El Ayuntamiento de Segovia quiso trasladar su reconocimiento y gratitud por la “extensa labor artística y cultural” de Luis Martín, cuya huella, aseguraron, “permanecerá para siempre en la historia musical y sentimental de la ciudad”. “Segovia despide hoy a un músico extraordinario, a un investigador del folclore y a un segoviano que supo llevar su tierra en el corazón”, concluyeron.