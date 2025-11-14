García destaca el apoyo "histórico" a los autónomos

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, destacó esta tarde que el proyecto de presupuesto de su departamento para 2026 realiza un "esfuerzo histórico" en favor de los trabajadores autónomos, con una inversión de casi 48 millones de euros para paliar las cargas tributarias que vienen soportando, fomentar el emprendimiento y contribuir al mantenimiento y desarrollo de la actividad de los pequeños negocios.

En su intervención ante las Cortes, Leticia García recordó que Castilla y León es la tercera comunidad autónoma con mayor número de autónomos por cada 1.000 habitantes en edad de trabajar, lo que convierte a este colectivo en uno de los principales pilares de la economía de la comunidad, generando empleo y prestando un amplio abanico de servicios esenciales para las personas, especialmente en el ámbito rural.

Bono Cuota Autónomos

Para compensar esa carga se crea el Bono Cuota Autónomos, con un presupuesto de 30 millones de euros. Esta ayuda directa, a fondo perdido, permitirá apoyar a todos los trabajadores autónomos que tienen la condición de persona física y que representan en torno a 100.000 autónomos en Castilla y León.

Programa Tarifa Cero

Además, adelantó que se refuerza el programa Tarifa Cero Segunda Oportunidad que, con una dotación inicial de 1,6 millones, permitirá devolver íntegramente la cuota que hayan abonado al Estado durante los primeros 18 meses de alta en la seguridad social. De este modo, la Junta de Castilla y León pretende contrarrestar también el "encarecimiento de la tarifa plana estatal" y apoyar a los nuevos emprendedores durante la etapa inicial de su actividad.

García también se refirió al programa Relevacyl, dotado con 3,2 millones de euros, que pretende evitar el cierre por jubilación de aquellos negocios viables, fomentando su traspaso a otro emprendedor que opte por el autoempleo. Una medida especialmente, que según explicó, es necesaria ante el alto porcentaje de autónomos mayores de 55 años de Castilla y León.

Paralelamente, desde el Servicio Público de Empleo, se mantiene la apuesta por el impulso al emprendimiento, con los incrementos presupuestarios y el refuerzo de los incentivos que se aplicaron este año en los programas de Fomento del Autoempleo, Autoempleo Jóvenes Egresados, y emprendimiento en los municipios de Transición Justa de León y Palencia, así como la línea de apoyo a la contratación del primer trabajador. Estos programas suponen en su conjunto una inversión de 10 millones de euros.

7.000 empleos

Por otra parte, Leticia García apuntó que el proyecto de presupuestos mantiene el compromiso con el modelo de economía social, que busca la "excelencia del mercado laboral" mediante la incorporación de todo el talento disponible, incluyendo a las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Las partidas económicas de la Dirección General de Economía Social y Autónomos para este fin superan los 38 millones de euros y permitirán apoyar unos 7.000 empleos, destinados, fundamentalmente, a personas con discapacidad.