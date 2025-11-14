Detenido un hombre por exhibicionismo ante una menor de 12 años en Valladolid

La Policía Nacional detuvo este jueves en Valladolid a un hombre como supuesto autor de un delito de exhibicionismo ante un menor de edad, después de que fuera sorprendido con comportamiento de índole sexual, escondido entre unos vehículos, al paso de una chica de 12 años.

Los hechos tuvieron lugar a mediodía de este jueves en la calle Monasterio Santa María de la Vid, en las inmediaciones de la plaza de las Cortes de Castilla y León, y fue el propio personal de seguridad del parlamento autonómico el que dio aviso a la Policía Nacional al detectar la presencia del hombre.

Este, ante la llegada de los agentes, huyó del lugar a pie, pero acabó siendo interceptado por los policías, a los que explicó que se había bajado los pantalones como parte de una supuesta broma para observar la reacción de la gente, y reconoció haber sido sancionado antes por comportamientos similares.

La Policía lo detuvo por un delito de exhibicionismo ante menor de edad, y ha quedado en libertad pero El con la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cuando sea requerido.